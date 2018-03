Convocado por Tite, Talisca vive fase artilheira na Turquia

jogador baiano marcou 16 gols em 36 jogos pelo Besiktas

Uma das novidades da convocação da seleção brasileira para os amistosos contra Rússia e Alemanha, o meia-atacante baiano Anderson Talisca, 24 anos, tem se destacado no Besiktas, da Turquia, onde está em sua segunda temporada.

Na atual, Talisca marcou 16 gols em 36 partidas, incluindo Campeonato Turco, Copa da Turquia e Liga dos Campeões da Europa. Foi dele o único gol da vitória sobre o Gençlerbirligi, no sábado (10), que manteve o Besiktas a três pontos do líder Galatasaray (veja abaixo). A próxima missão é quase impossível: o time joga quarta-feira (14) contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, após ter sido goleado por 5x0 na Alemanha.

Talisca atua tanto como meia quanto como centroavante, posição em que foi escalado pelo técnico Marquinhos Santos, ainda no Bahia, em 2014. No Besiktas, atua centralizado na linha de três meias atrás do atacante (que por vezes é o também brasileiro Vagner Love). Tomou gosto pelas redes: na temporada passada, sua primeira no Besiktas, anotou 17 gols em 33 jogos. Por causa disso, o clube turco demonstrou interesse em contratá-lo em definitivo, mas ainda não conseguiu convencer o Benfica, dono dos direitos federativos do atleta.

A marca na Turquia supera e muito a registrada por Talisca no Benfica, sua porta de entrada no continente europeu e pelo qual havia tido a primeira e única convocação para a Seleção até então. Foi em novembro de 2014, quando Dunga o levou para os amistosos contra Áustria e Turquia. Em ambos, não saiu do banco de reservas. Pelo clube português, foram 85 partidas e 21 gols.

“Talisca tem finalização de média distância, tem números muito bons em duas temporadas. Uma bola aérea, cabeceio, imposição física que pode emprestar virtude contra defesas com linha de cinco ou quatro”, elogiou o técnico Tite, durante a convocação feita nesta segunda-feira (12).