Copa do Brasil: ingressos à venda para Vitória x Internacional

Após perder em Porto Alegre, Leão precisa vencer por dois gols de diferença no Barradão

O Vitória iniciou a venda de ingressos para o jogo decisivo contra o Internacional, válido pela quarta fase da Copa do Brasil, quinta-feira (19), às 19h15, no Barradão. O bilhete de arquibancada custa R$ 40 / R$ 20 (meia), e a cadeira, exclusiva para a torcida rubro-negra, R$ 60 / R$ 30 (meia).

Como perdeu por 2x1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Leão precisa vencer por dois gols de diferença. Caso ganhe por um gol, seja qual for o placar, a disputa irá para os pênaltis. Isso porque o gol fora de casa não é mais critério de desempate na competição.

Os pontos de venda são os habituais: Barradão, site Futebol Card e lojas oficiais do clube nos shoppings Capemi, Lapa e Paralela (veja a programação na tabela abaixo).

O Internacional vem de dois triunfos seguidos sobre times baianos. Depois de ganhar do Vitória por 2x1, na semana passada, venceu o Bahia por 2x0 no domingo (15), na rodada de abertura do Brasileirão.

Programação da venda de ingressos:

Segunda-feira (16): Site Futebol Card, Barradão (9h às 18h) e shoppings Capemi (9h30 às 18h30), Lapa (10h às 20h) e Paralela (10h às 20h).

Terça-feira (17): Site Futebol Card, Barradão (9h às 18h) e shoppings Capemi (9h30 às 18h30), Lapa (10h às 20h) e Paralela (10h às 20h).

Quarta-feira (18): Site Futebol Card, Barradão (9h às 18h) e shoppings Capemi (9h30 às 18h30), Lapa (10h às 20h) e Paralela (10h às 20h).

Quinta-feira (19): Barradão (9h às 20h).