CORDEL: Bahia na rota dos meteoros (ou lixo espacial despenca em nossas cabeças)

Jornalista escreve sobre clarão do céu de salvador

Elevo meu pensamento

Num momento especial

Venho aqui narrar um fato

De caráter universal

É assunto que eu adoro

De tanto rir quase choro

Vendo a rede social

Eu, mesmo, na hora estava

Praticando futebol

Ia com a bola no pé

Querendo dar um lençol

Num sítio em Lauro de Freitas:

“Isso aí são coisas feitas...

De onde veio esse sol?”

Por cima do mar eu vi

O “filhote de asteróide”

Se adicionasse uns efeitos

Era show do Pink Floyd!

Estelar intervenção?

Ou uma tropa de Plutão?

PM de humanóides?

Que clarão foi esse? Cientistas buscam explicações para mistério no céu da Bahia

Descerão de paraquedas

Pra ocupar a Bahia

Com seus sabres de “jedai”

Procurando livrusia.

Ou então será que erraram,

Pro Carnaval se atrasaram

E perderam a folia?

No ponto do buzu em

21 de fevereiro

Um obreiro abriu a bíblia

Começou o palavreiro:

“É Jesus que está voltando

Melhor ir se preparando

Eu quero ser o primeiro!”

“Isso é Deus tirando selfie!”

Postou na rede um gaiato

“Tá tendo rave no céu”

“Tem meteoro no mato”

Gente indo pro colégio

Reclamou do sacrilégio

E condenou este ato



Eis que o material cósmico

(Pra outros a Besta Fera)

Entrou logo em combustão

Ao tocar a atmosfera

De Nordeste pra Sudeste

Foi o sentido do peste

Onde está sua cratera?

Foi luz em Lauro de Freitas

Simões Filho, Coité

Chegando em Alagoinhas

E em Itaberaba até

Teve estrondo na ocorrência

Desafiando a ciência

Pegando-a no contrapé

Mas eis que a notícia chega

De curioso, me mordo...

Caiu em Camaçari

Na vila de Monte Gordo

Pesando quase três quilos

Do tamanho de um esquilo

Vi a foto, tô de acordo

O OVNI que seria

De teor especial

Foi levado pra exame

Era um lixo de metal

Nada a ver com o Criador...

O homem que é poluidor

Do espaço sideral

A Bahia oficialmente

Está na rota dos astros

Foram firmados convênios

Efetuados cadastros

No Diário Oficial

Publicaram o catatau

Determinando seus rastros

A gozação segue ainda

Não sei quando vai parar:

“Lavagem do Meteoro”

“Tem formato de abará

Depois que a baiana parte”

Esse povo tem é arte...

Me deixe... Vou me deitar!



Serve de reflexão

Por incrível que pareça

Lixo que jogas no céu

Despenca em sua cabeça

Mais uma vez foi a sorte:

Evitou que houvesse morte

Que ninguém nunca se esqueça