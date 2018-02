Cordel do Fogo Encantado volta a se reunir e lança novo disco

Após oito anos do fim das atividades, banda pernambucana deve anunciar retorno na sexta (23)

Depois de oito anos do fim das atividades, o Cordel do Fogo Encantado está planejando um retorno. A volta da formação original virá acompanhado de um álbum de inéditas e de uma série de shows. O retorno deve ser oficializado na sexta-feira (23), com o lançamento do novo disco nas plataformas digitais. As informações são do jornal Diário de Pernambuco.

A banda pernambucana chegou ao fim em fevereiro de 2010, após a saída do vocalista Lira (José Paes de Lira, também conhecido como Lirinha). Na época, ele disse que tinha "necessidade de trilhar novos caminhos".

A volta do Cordel do Fogo Encantado tem sido comentada há algum tempo no meio musical, mas até o momento não houve confirmação oficial. No início do ano, o festival SXSW (South by Southwest), realizado no Texas, anunciou o grupo como uma das atrações da programação de shows. A informação acabou sendo retirada do material de divulgação, mas ao que parece está garantida a participação da banda no evento, que acontece entre os dias 9 a 18 de março nos EUA.

Segundo o Diário de Pernambuco, o disco, que deve ser lançado na sexta-feira, tem 12 faixas e uma delas, intitulada Liberdade, já conta com um clipe gravado, a ser divulgado também em breve.

Integrado por Lira, Clayton Barros, Emerson Caldo, Rafa Almeida e Nego Henrique, a banda foi formada em 1999, no município de Arcoverde, Sertão do estado. Após o encerramento da banda, os integrantes seguiram carreira solo. O grupo já lançou três álbuns: Cordel do Fogo Encantado (2001), O palhaço do circo sem futuro (2002) e Transfiguração (2006), além do DVD ao vivo MTV Apresenta (2005). Outro registro em vídeo, do último show da banda, no Marco Zero, chegou a ser anunciado em 2010, mas nunca foi lançado.