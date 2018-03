Coreia do Norte pode fazer escolha certa e abandonar programa nuclear, diz Trump

"Aguardo ansioso por nossa reunião", disse Trump em sua conta no Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na manhã desta quarta-feira que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pode "fazer o que é certo para seu povo e para a humanidade", na questão nuclear. "Aguardo ansioso por nossa reunião", disse Trump em sua conta no Twitter.

Na mensagem, o presidente americano comentava a possibilidade de que a Coreia do Norte abandone seu programa nuclear. Segundo ele, muitos governos americanos sustentavam que era inexistente a possibilidade de uma Península Coreana sem armas nucleares.

Trump disse ainda que recebeu mensagem do presidente da China, Xi Jinping, de que a reunião deste com Kim "foi muito bem". Segundo o líder americano, Kim também "está ansioso" pela reunião com Trump. A Casa Branca informou ontem que o governo de Pequim havia avisado autoridades americanas sobre a visita do norte-coreano à capital chinesa.

O líder dos EUA disse hoje ainda que, enquanto a reunião não ocorre, "infelizmente, sanções máximas e pressão precisam ser mantidas a qualquer custo".

Trump e Kim poderiam se reunir em maio, segundo informações preliminares. Ontem, porém, a Casa Branca afirmou que não há ainda data marcada para o encontro e negou inclusive que ele ocorreria necessariamente em maio.

Enquanto isso, autoridades da Coreia do Sul e da do Norte devem negociar na próxima semana os preparativos para uma reunião entre o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e Kim Jong-un. Não há data prevista para esse encontro entre os líderes.