Coreia do Norte promete suspender mísseis e dialogar

A Coreia do Norte está disposta a dialogar com os Estados Unidos e, enquanto durarem as conversas, Pyongyang irá suspender os testes com mísseis nucleares no Pacífico. Esse foi um dos compromissos selados durante o encontro do líder norte-coreano Kim Jong-Un com o chefe da delegação sul-coreana Chung Eui-yong.

As duas Coreias também concordaram em realizar uma cúpula, em abril, na fronteira entre os dois países, para estabelecer uma linha direta de comunicação entre seus líderes. O encontro, que significaria a terceira cúpula da história entre os vizinhos, será realizado na aldeia da paz de Panmunjeom, anunciou Chung Eui-yong, que é também chefe do escritório presidencial sul-coreano de Segurança Nacional.

Chung foi à Coreia do Norte enviado de Seul para iniciar os diálogos com Kim Jong-un que podem reaproximar os dois países, rivais de décadas. Durante a visita, o regime de Pyongyang reiterou o compromisso de se desfazer de suas armas nucleares.

"O Norte expressou claramente seu compromisso com a desnuclearização da península coreana e disse que não teria razão para possuir armas nucleares se a segurança do seu regime for garantida e as ameaças militares contra a Coreia do Norte eliminadas", disse Chung.