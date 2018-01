Coreia do Norte vai participar dos Jogos Olímpicos na Coreia do Sul

Anúncio foi feito durante primeiro encontro em mais de dois anos entre os dois países

A Coreia do Norte disse, nesta terça-feira (9), que enviará uma delegação de representantes do seu governo aos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados no próximo mês na vizinha Coreia do Sul, segundo uma porta-voz do Ministério da Unificação sul-coreano.

O anúncio foi feito durante a primeira reunião entre os dois países após mais de 2 anos sem diálogo. Além de discutir a participação nos jogos, o encontro também tentará apaziguar a tensão regional, segundo informou à Agência Efe, o Ministério da Unificação sul-coreano.

A Coreia do Sul propôs que os atletas das duas Coréias marchem juntos na cerimônia de abertura dos Jogos e outras atividades conjuntas entre as duas nações durante os Jogos.

A reunião, realizada na aldeia de Panmunjom, na fronteira militarizada intercoreana, é o primeiro de alto nível desde dezembro de 2015 entre os dois países - que tecnicamente estão em guerra há mais de 65 anos e não têm relações diplomáticas oficialmente.

A participação norte-coreana nos Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecerão no próximo mês, no condado sul-coreano de PyeongChang, poderia reduzir a tensão regional após um ano de 2017 marcado pelos seguidos testes de armas norte-coreanas e o tom beligerante com o qual respondeu ao regime, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A delegação sul-coreana chegou de ônibus, cruzando a ponte que leva até a zona desmilitarizada, a fronteira entre as duas Coreias, onde a reunião acontece. Para cada lado, há 5 representantes.

Além dos jogos

O presidente da coreia do sul, Moon Jae In, já disse que deseja que esse encontro vá além das Olimpíadas e que trate da reunião de famílias coreanas separadas pela guerra e quer falar sobre desnuclearização.

As sanções internacionais contra a Coreia do Norte podem estar funcionando, e o que alguns temem é que os norte-coreanos imponham condições para ir aos jogos, como um alívio das punições impostas pelo conselho de segurança da ONU.

São dois anos sem conversas e existe cautela: o líder norte-coreano, Kim Jong Un, em seu discurso de fim de ano, falou da intenção de reatar o diálogo, mas defendeu a manutenção de seu programa nuclear e de mísseis.

Outra condição que a Coreia do Norte pode impôr é a suspensão dos treinamentos militares entre EUA e Coreia do Sul.

Em dezembro, foi realizado o maior exercício conjunto já feito entre os dois países, e um novo treinamento foi adiado para depois dos jogos.