Coreias do Norte e do Sul desfilarão juntas e terão time unificado nos Jogos de Inverno

Reunião realizada na fronteira abordou detalhes da participação norte-coreana

A Coreia do Sul e a Coreia do Norte concordaram em formar sua primeira equipe olímpica unificada e em desfilar juntas na cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno, afirmou a agência sul-coreana Yonhap nesta quarta-feira (17). O time conjunto será de hockey feminino.

Também nesta quarta, durante uma reunião realizada na fronteira, a Coreia do Norte propôs à Coreia do Sul o envio de 230 animadoras aos Jogos Olímpicos de Inverno que acontecerão em fevereiro no condado sul-coreano de Pyeongchang.

As famosas "brigadas de animadoras" norte-coreanas estiveram presentes em outros eventos esportivos realizados em território sul-coreano, como os Jogos Asiáticos de Busan em 2002 e o Campeonato de Atletismo da Ásia em Incheon em 2005.

Além disso, o regime norte-coreano propôs que a delegação que enviará aos Jogos viaje por terra e atravesse a passagem situada na faixa ocidental da fronteira empregada para o funcionamento do polígono intercoreano de Kaesong, enclausurado desde 2016, explicou o Ministério de Unificação sul-coreano em um comunicado.

Ainda que sejam necessárias conversas militares para estabelecer o protocolo de segurança em torno da delegação norte-coreana, a viagem por terra parece mais simples que por mar, já que permitir um barco norte-coreano atracar na costa sul-coreana pode violar as sanções que Seul impõe sobre Pyongyang por seu programa de armas.

Durante as conversas desta quarta, as duas partes discutiram também a possibilidade de realizar atos culturais conjuntos no Monte Kumgang e também na estação de esqui de Masikryong, ambos pontos em território norte-coreano.

Resta determinar o alojamento para a delegação norte-coreana e como será custeada a hospedagem e a viagem de modo que a Coreia do Sul não vulnere as sanções.

Além disso, é preciso saber se o Norte aceitará ou não a proposta do Sul de desfilar juntos na abertura e no encerramento do evento, como foi feito em outras edições dos Jogos Olímpicos.

Na sessão matinal da reunião, o Norte notificou ainda que enviará também uma delegação aos Jogos Paralímpicos de Pyeongchang, que acontecerão entre 9 e 18 de março.

Além disso, ambas partes concordaram que a participação de atletas norte-coreanos em competições oficiais de Pyeongchang será determinada conjuntamente com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê Paralímpico Internacional (CPI), com o que a Coreia do Norte poderia estrear em Jogos Paralímpicos invernais.

A reunião desta quarta foi a segunda em alto nível entre as duas Coreias em pouco mais de uma semana, depois que em 9 de janeiro ambos os países tiveram seu primeiro encontro deste tipo em dois anos e estabeleceram a convocação de futuras reuniões militares para evitar novos atritos e o envio de uma delegação norte-coreana a Pyeongchang.