Coreografia vindo aí? MC Loma e as Gêmeas Lacração gravam em Salvador

As funkeiras pernambucanas MC Loma e as Gêmeas Lacração - que bombaram na web com o hit Envolvimento - fizeram uma passagem rápida por Salvador nesta quarta-feira (11). Ao que tudo indica, elas vieram para a capital fazer uma gravação com o grupo baiano FitDance.

Nas redes sociais, MC Loma postou fotos no Instagram Stories do Porto da Barra. Mais tarde, no Instagram, as artistas apareceram em fotos com membros da FitDance.

O grupo é dono de um dos maiores canais do YouTube do estado; também gere a Agência California Media House, responsável pela Casa Salvador. Localizado na Barra, na Av. Almirante Marques de Leão, o ambiente é voltado exclusivamente para produções audiovisuais, com profissionais de captação e edição à disposição para gravações com foco em música, entretenimento, humor, lifestyle, games e outras temáticas.

A parceria das cantoras com o grupo não é de hoje. Em fevereiro, o hit ganhou um clipe coreografado pela FitDance. A dança foi executada pelos professores Aline Ramos, Fábio Duarte e Vinícius Melo.

Assista ao primeiro clipe de Envolvimento.