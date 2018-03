Corpo de jovem atropelada no Imbuí é sepultado em Salvador

Garota de 19 anos foi atingida por dois veículos em sequência

O corpo de Laura Lavínia Cassaes dos Santos, 19 anos, foi sepultado na tarde deste domingo (11) no Cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador. A jovem morreu atropelada na noite de sábado (10) no Imbuí. Ela foi atingida em sequência por dois veículos, um deles um micro-ônibus, e morreu no local. O atropelamento aconteceu por volta das 18h, próximo a um posto policial que fica na praça do bairro, sentido Orla.

Amigos e familiares estavam bastante abalados no sepultamento. Segundo eles, a jovem foi atingida primeiro por um carro de passeio, que não parou para prestar socorro. Caída, acabou sendo atingida pelo micro-ônibus.

(Foto: Acervo Pessoal)

De acordo com amigos da vítima, Laura estava a caminho do aniversário de uma amiga no bairro. "Ontem não conversamos. Eu marquei a festa para as 17h, mas atrasou e eu fiquei organizando tudo. Desci umas 19h e o tempo foi passando. Ela não chegou. Em um determinado momento ouvi a avó dela gritando para um tio que estava na festa", conta a amiga, que prefere não se identificar. "Naquele momento, muita gente já sabia, porque, para chegar até minha festa, eles tiveram de passar pelo lugar. Mas ninguém me contou. Evitaram me contar porque sabiam que se eu soubesse iria acabar a festa, tudo. Até que uma amiga me perguntou se eu estava sabendo da menina que tinha sido atropelada perto dali. Aí eu fui perguntando e falaram que uma menina tinha sido atropelada, mas já estava no hospital. Só quando acabou o aniversário, me contaram", explica. "Um sobrinho dela contou que uma van a atingiu primeiro e ela girou e caiu na pista. Se fosse só isso, estava tudo bem. Mas um micro-ônibus acabou passando por cima dela".

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para realizar o socorro da jovem, mas, ao chegar ao local, constatou que Laura já estava morta. A equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) chegou ao local para realizar a perícia por volta das 23h. Por conta da demora na remoção do corpo, testemunhas que passavam pelo local chegaram a fazer um protesto. A Polícia Militar foi enviada para negociar a liberação da vida com os manifestantes. Segundo a PM, o motorista do micro-ônibus foi encaminhado para a 9ª delegacia e posteriormente para a Central de Flagrantes.

Em pouco menos de 12 horas, Salvador registrou dois acidentes de trânsito com mortes. O outro aconteceu na manhã deste domingo (12), na Via Regional, em Águas Claras. De acordo com a Transalvador, um motociclista morreu após colidir com um carro, logo após a Limpurb, em Águas Claras. Por conta do baixo fluxo de carros no local durante o fim de semana, não foram registradas retenções no trânsito. Não há informações sobre a identidade da vítima.