Corpo é encontrado carbonizado próximo a Simões Filho

Testemunhas afirmam que vítima é um sargento

Um corpo de um homem foi encontrado carbonizado por volta das 7h da manhã desta quarta-feira (28) próximo a Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima foi localizada na Via Periférica II, próximo à rotatória de Mapele, no CIA.



De acordo com a assessoria da Polícia Militar, a vítima transitava em um veículo na avenida Dois de Julho, em Águas Claras, na saída para a BR-324, quando foi surpreendida com uma barricada montada por suspeitos na via. O homem foi baleado e levado para Simões Filho, onde o corpo foi carbonizado dentro de um carro branco, que pertenceria a ele.



Não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime. Testemunhas afirmam que o corpo é do sargento reformado Mário Correia da Silva Filho. A PM informou, em nota, que aguarda a realização de perícia técnica para identificar se a vítima de fato é o sargento. Não foi informado quando o resultado da perícia será divulgado.