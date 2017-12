Corpo é encontrado na praia do Porto da Barra

Resgate foi feito pelos bombeiros

O corpo de um homem ainda não identificado foi resgatado do mar por uma equipe do Corpo de Bombeiros, na praia do Porto da Barra, em Salvador, por volta das 16h deste sábado (30). A vítima estava próximo ao Forte de Santa Maria quando foi avistada pelos banhistas. O homem apresentava um corte na sobrancelha e a causa da morte está sendo investigada.

Corpo sobre o pier do Forte de Santa Maria (Foto: Renata Oliveira/ CORREIO)

Três bombeiros retiraram a vítima do mar, perceberam que ele estava sem pulsação e tentaram reanimá-lo. Uma equipe do Serviço de Atedimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, mas o homem não resistiu. O corpo foi coberto por um lençol branco e deixado sobre o pier, ao lado do Forte, enquanto aguardava a chegada dos peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Nenhum familiar da vítima esteve no local. A praia estava cheia no momento do acidente e muitos banhistas presenciaram o resgate. Alguns ambulantes contaram ao CORREIO que o homem estava sozinho na praia e que caiu do muro do Forte depois de ser agredido por outro homem.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Barra) estiveram no local depois de receberam a informação de que alguém teria se afogado naquela região. Quando eles chegaram a equipe do Samu estava fazendo o atendimento à vítima. Depois que a morte foi confirmada, eles acionaram a perícia e isolaram a área.

Até às 19h o corpo permanecia no local. Procurada, a Polícia Civil não foi localizada para comentar o caso.

*Renata é integrante da 12ª turma do programa Correio de Futuro