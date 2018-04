Corpo encontrado carbonizado em carro é do delegado desaparecido

A Polícia Civil confirmou por meio de uma nota que o corpo é do delegado Marco Antônio Torres

A Polícia Civil confirmou por meio de uma nota que o corpo carbonizado encontrado em um carro nesta sexta-feira (13) é realmente do delegado Marco Antônio Torres, desaparecido desde esta quinta-feira (12). O carro em que o delegado estava foi encontrado incendiado próximo ao povoado de Sussuarana, na zona rural de Tanhaçu, no Centro Sul do estado. O delegado-geral (DG), Bernardino Brito Filho e a diretoria da Polícia Civil da Bahia manifestaram pesar pelo falecimento de Torres.

(Foto: Reporodução)

O delegado Torres atuava como titular na Delegacia de Barra da Estiva e é substituto em Ibicoara. Ainda não se sabe o que motivou o crime contra o policial. O corpo foi levado e identificado no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Vitória da Conquista.

Marco Antônio iniciou a carreira de policial em Minas Gerais, onde atuou como investigador em diversas unidades. Ele trabalhou na Poplícia Civil da Bahia por quase 10 anos.

O corpo do delegado Marco Antônio Torres será sepultado na cidade mineira de Governador Valadares neste sábado (14).