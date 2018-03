Corre! Hoje é o último dia para se vacinar contra a febre amarela

Campanha na capital tem baixa procura; 1,1 milhão de pessoas são aguardadas

Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

As notícias sobre surto de febre amarela em diversas regiões do país, a exemplo de São Paulo e Rio, parecem não ter assustado a população de Salvador, que tem, praticamente, ignorado a campanha de imunização contra a doença que começou em fevereiro e termina nesta sexta-feira (9).

Pouco mais de 23 mil doses foram aplicadas durante a campanha – número considerado baixo e longe da meta da secretaria, que é ter 95% da população vacinada.

“Quando começamos a campanha tínhamos 56% de cobertura, e faltando apenas uma semana para encerrar a mobilização o incremento foi de apenas 1% da população. Mesmo que não tenha tido caso em humanos no município de Salvador, não dá para descartar a vacinação, que é a via de proteção mais eficiente em combate ao vírus”, afirma a subcoordenadora de Imunização da SMS, Doiane Lemos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram alcançadas 57% de cobertura na vacinação, dentro da campanha.

No total, mais de 1,1 milhão de pessoas ainda precisam ser imunizadas em Salvador. A vacina está disponível nesta sexta-feira, das 8 às 17 horas, nas 41 unidades básicas da rede municipal. Ao final da campanha, porém, a imunização vai continuar sendo oferecida nos postos de saúde, já que faz parte do calendário vacinal.

Quem não deve tomar

Segundo o Ministério da Saúde, a vacina é contraindicada para crianças menores de seis meses, idosos acima dos 60 anos, gestantes, mulheres que amamentam crianças de até seis meses, pacientes em tratamento de câncer e pessoas imunodeprimidas.

Para estes grupos, a orientação é que a pessoa busque ajuda médica, cujo profissional de saúde avaliará o benefício e o risco da vacinação.

Outras vacinas

A subcoordenadora Doiane Lemos acrescenta que a baixa procura não acontece apenas com a imunização contra a febre amarela. “As pessoas não têm o hábito de procurar os centros de saúde com o avançar da idade, o que diminui a adesão nas vacinas”, completa.

A representante da SMS alertou ainda que a imunização precisa de alguns dias para fazer efeito.

“As vacinas demoram de 10 a 15 dias para ter a produção de anticorpos”, adverte.

Guarde o cartão

É preciso, também, ter cuidados com a caderneta de vacinação da criança, do adulto e do idoso. “O cartão é uma continuidade e as vacinas são sequenciais. Algumas têm de ser reforçadas ao longo da vida, baseado no que a pessoa já fez na infância”, explica Doiane.

O ideal é que os cartões possam ser armazenados em diversas plataformas, seja em cópias ou por em e-mails.