Correia desabafa e diz: 'Mancini é o melhor técnico do Brasil'

Se o torcedor do Vitória precisar apontar um jogador conhecido pela sinceridade, na Toca do Leão, é fato que Uillian Correia será lembrado. Na quinta-feira (19), o volante fez um desabafo após a classificação do rubro-negro às oitavas de final da Copa do Brasil. O time venceu o Internacional, por 1x0, no tempo regulamentar e levou a disputa para os pênaltis, onde Caíque defendeu duas cobranças e o Leão ganhou por 4x2.

“Fico puto da cara quando vejo cidadãos que não respeitam o Vitória, não respeitam os jogadores, o nosso comandante. A gente não venceu nada, não conquistou nada, mas cara, eu só quero respeito. Mancini é o melhor treinador que tem no Brasil, e o grupo está fechado com ele. Eu sou homem para caramba, porque, quando eu tenho algo para falar, eu falo na cara”, bradou o jogador em entrevista à rádio Itapoan FM.

Correia ainda aproveitou para sair em defesa do goleiro Caíque, que falhou no jogo de ida contra o Colorado. Na ocasião, o rubro-negro perdeu por 2x1 nos minutos finais. “ É muito fácil analisar o resultado. Caíque, quando errou lá, era o pior goleiro. Agora, já é paredão. O futebol brasileiro tem que mudar. A gente não pode ser tratado assim. Nós somos profissionais de altíssimo nível", desabafou. "Eu sou um cara do bem, que me entrego dentro de campo. Vou errar, vou acertar, mas eu não desisto, eu corro até o final. Hoje, não podíamos sair daqui sem essa classificação", completou.

O adversário do Vitória na Copa do Brasil só será conhecido após sorteio, que acontece nesta sexta-feira (2), às 11h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O Leão volta a campo no domingo (22), quando enfrentará o Atlético Mineiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 16h, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).