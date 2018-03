CORREIO convida leitores a postar fotos que mostrem o que tem de único em Salvador

No dia do aniversário da cidade, 29, a imagem mais votada ganhará um destaque no site e na edição especial do jornal impresso

Salvador completa 469 anos no dia 29 de março e o CORREIO quer a sua participação nesta data especial. Poste uma foto com a hashtag #issoésalvador em seus perfis no Facebook ou Instagram que mostre peculiaridades da cidade.

Uma seleção com as imagens mais significativas será publicada aqui no site e você poderá escolher a sua preferida. No dia 29, a mais votada ganhará um destaque no Correio24horas e na edição especial do Correio impresso.

Faça sua postagem até o dia 26! Não esqueça de deixar seu perfil público para que a gente possa conferir o clique. O especial Isso é Salvador é uma iniciativa do Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e patrocínio Itaipava.