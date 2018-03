CORREIO encarta hoje novo álbum de Adelmário Coelho

Forrozeiro homenageia dois ícones da música nordestina: o cantor e compositor Gordurinha e o músico Dominguinhos

No seu novo álbum, que sai encartado nesta terça-feira (20) no CORREIO, o forrozeiro Adelmário Coelho homenageia dois ícones da música nordestina: o cantor e compositor Gordurinha e o músico Dominguinhos, que influenciaram muito em sua trajetória. Batizado de Edição Especial, o trabalho também abre espaço para o novo e traz composições de uma nova geração, a exemplo dos baianos Antônio José, Beto Cajú, Reinaldo Barbosa, Paulo e Nelson Prata, entre outros.

“Tem muito talento jovem e nesse trabalho apresento alguns deles”, diz, ressaltando que a música de trabalho que aparece no vídeo de chamada da Rede Bahia, Tempinho na Rede, é da goiana Mariana Arraes. “Eu conheci o trabalho dela através de uma sobrinha e fiquei impressionado como essa jovem escreve bem”, elogia.

Esta é a segunda vez que o Forrozeiro do Brasil, como Adelmário é conhecido, lança um álbum em parceria com o CORREIO. O primeiro foi em maio de 2012. “É uma alegria para mim voltar a apresentar um novo trabalho dentro dessa parceria”, completa o cantor, natural de Curaçá, no interior baiano.

Depois do lançamento do CD, Adelmário se prepara para a agenda intensa do período junino, onde se apresenta em várias cidades. Ele também pretende realizar a segunda edição do projeto Somos o Forró, com o também forrozeiro Flávio José.