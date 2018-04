CORREIO encarta na próxima terça (17) novo disco da dupla Naldinho & Leo Rios

Novo álbum de arrocha dos cantores apresenta canções para entrar na sofrência ou sair dela

Depois de encartarem no CORREIO, em 2017, o primeiro CD que reunia trabalhos da dupla, os cantores Naldinho & Leo Rios fecham mais uma parceria com o jornal. Desta vez, a dupla apresenta o disco Os Homens Sem Coração, no qual trazem 14 músicas para quem quer entrar na sofrência ou sair dela.



Com mistura de arrocha e sertanejo, o novo álbum é incluso na edição do dia do jornal impresso, que custa R$ 1,25. O lançamento acontece na próxima terça-feira (17), com músicas românticas como Ninguém é Feliz Sozinho até Nojo das Suas Mentiras.



Naldinho, ex-Os Clones, e Leo Rios, ex-Asas Livres, formaram uma dupla em 2015, depois de deixarem as bandas com as quais vinham trabalhando. Apesar da saída dos grupos, os dois decidiram continuar cantando arrocha, ritmo que estourou há cerca de 15 anos na Região Metropolitana de Salvador. Juntos, eles gravaram em 2016, na cidade de Feira de Santana, o álbum É Paixão Demais, que já ultrapassa mais de 300 mil downloads.