CORREIO encarta nesta terça DVD de Naldinho e Leo Dias

Gravado em Lauro de Freitas, trabalho reúne 14 canções da dupla de arrocha baiana

A dupla baiana Naldinho & Leo Rios faz mais uma parceria com o CORREIO. Na edição desta terça (17), o jornal encarta 50 mil exemplares do DVD Naldinho & Leo Rios - Os Homens sem Coração, que reúne 14 canções da dupla, puxado pela música de trabalho, Alô Seu Locutor.

Gravado na praia de Stella Maris, no ano passado, o trabalho traz o mesmo repertório do CD que a dupla encartou, em dezembro passado, no jornal. E faz uma mistura entre canções autorais e de outros parceiros da nova cena do arrocha.

No clima de sofrência, Naldinho e Leo Rios cantam as dores de amor, das traições e as dores de cotovelo, em canções como Chora Malandro, Bebendo e Chorando, Se Eu Não Fosse Fiel e Chorei Demais. O DVD também traz a regravação de Book Rosa, primeiro sucesso da dupla.

“Esta é a terceira vez que fazemos essa promoção com o CORREIO e o resultado sempre tem sido muito bom para o nosso trabalho”, revelou Naldinho, em conversa, via telefone, de Salvador, onde estava ontem para a divulgação do DVD. A dupla é natural de Feira de Santana e viaja bastante por todo o interior baiano.

Entusiasmado com essa parceria, Naldinho disse também que toda vez que a campanha de divulgação começa - na televisão e no jornal - seu telefone não para. “Muitos prefeitos do interior procuram a gente, os shows ficam lotados, o contratante feliz e isso também garante a nossa permanência e a deles na mídia”, acrescenta.

O sucesso da dupla, que realiza uma média de 25 shows por mês, não se limita ao solo baiano. Estados como Acre, Amazonas, Maranhão, Sergipe, São Paulo e agora Alagoas consomem bastante o trabalho dos artistas.

Só faltava Salvador, onde eles nunca se apresentaram. O sonho de fazer o primeiro show em Salvador está próximo: será no próximo dia 20, no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, dividindo a noite com o grupo sertanejo Seu Maxixe e com a dupla Marcos e Belutti.

Naldinho nasceu na cidade de Ibititá e Léo Rios em Mairi, no interior baiano. Acabaram conhecidos pelo bordão ‘os homens sem coração’, por conta das letras das músicas que cantam. Eles tocavam em grupos diferentes. Naldinho, no Clones, e Leo Rios no Asas Livres.

Cada um deixou seu grupo e, juntos, formaram a dupla que deu certo: Naldinho & Leo Rios - Os Homens sem Coração, como eles gostam de se intitular. O encontro foi em 2015 e, de lá pra cá, a dupla já lançou três CDs e vem fazendo uma série de apresentações pelo Brasil.