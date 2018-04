CORREIO lista 10 atitudes que vão ajudar você a manter o foco

Especialistas dão dicas para evitar a dispersão no trabalho e estimular sua capacidade de concentração

Trabalhar com muita coisa ao mesmo tempo, dispersar-se facilmente e ter dificuldades de se prender a uma tarefa só. A empresária Ana Pereira sabe muito bem o esforço que precisa fazer para manter a concentração. “Eu levantava para pegar um pincel e voltava com um copo d’água. A coisa é nesse nível. Minha cabeça já estava em outro lugar, o que acabou me obrigando a criar formas de prender minha atenção”, conta.

A frente do ateliê By Aninha, que cria produtos de bijuteria, papelaria e lembranças personalizadas, o jeito que Ana encontrou foi organizar as atividades do dia em série. “O fato de trabalhar com criação dá uma ansiedade muito grande de fazer tudo simultaneamente. As vezes estou na produção de uma peça e aí surge a ideia de outra. Por isso eu tenho tentado organizar minha mão de obra nesta produção seriada: se é para fazer os cadernos, por exemplo, eu corto todas as capas. E aí eu vou fracionando uma atividade maior em outras menores”, conta.

Essa é só umas das estratégias que podem auxiliar na hora de manter o foco, sobretudo, no trabalho. O CORREIO conversou com especialistas no assunto e listou, dez exercícios que estimulam a concentração e o poder de foco. Entre eles estão elaboração de metas, construção de listas e a definição de prioridades. Antes, de partir para eles, porém, é preciso identificar os comportamentos dispersos, como destaca a Master Coach da Sociedade Brasileira de Coaching (SBCoach), Veridiana Cavalheri.

“Profissionais dispersos iniciam a semana sem saber por onde começa o trabalho. Com isso não possuem um plano de trabalho, não sabem priorizar as ações no tempo, desperdiçam o tempo com ações e atividades insignificantes, dão mais importância a problemas pequenos do que deveriam”, pontua.

Além das atividades paralelas, entre os “sabotadores” do foco estão os hábitos recorrentes de checar e-mails e redes sociais, como acrescenta a especialista. “São os escapes de tensão. Em média, levamos em torno de 20 minutos para voltar a nossa concentração máxima em uma atividade. Isso comprova que muitas vezes acreditamos estar fazendo a atividade em máxima performance cognitiva, mas nem sempre é assim. Poderíamos produzir resultados muito superiores caso, estivéssemos realmente entregues a atividade”, diz Veridiana.

Ainda de acordo com ela, a entrega à atividade está estritamente ligada a fazer o que se gosta. “Quando utilizamos nossas forças e talentos pessoais, em prol de um projeto que acreditamos, isso tem um sentido para nós e gera um senso de utilidade. Ou seja, estar engajado e envolvido em atividades profissionais que tenha prazer em pertencer”, destaca.

Direcionamento

A dispersão tem solução. Segundo o diretor-executivo da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD), Alexandre Slivnik, o caminho é definir claramente suas prioridades. “É preciso entender o que é possível fazer, no tempo que se tem e evitar acumulo de tarefas e funções. Muitas vezes, fatores externos prejudicam muito, pois se a pessoa não está focada na tarefa e sem achar o motivo de fazer aquilo que faz, qualquer coisa pode tirá-lo do eixo”, afirma.

A falta de foco estimula a procrastinação, a atitude de deixar tudo para depois, um comportamento que acende o sinal de alerta: “Protelando tudo, o processo se complica bastante. Sem conseguir finalizar todas as tarefas a tempo ou, pior, faz-se tudo mas sem qualidade. Sempre recomendo ter menos tarefas e focar mais na qualidade do que se está fazendo, para se ter resultados positivos", analisa Slivnik. "Por isso foque no que é realmente importante e se desconecte com fatores externos que sugam sua energia”, orienta.





DEZ EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAR A CONCENTRAÇÃO

1. Planejamento Registre tudo: escreva diariamente as tarefas a serem feitas. Crie o hábito de fazer listas. É uma boa estratégia para definir um esquema de trabalho.

2. Metas Defina quais são os resultados que pretende atingir. Comece montando uma linha do tempo com os principais resultados durante os meses e crie metas mensais. Não deixe também de estabelecer prazos para o cumprimento das atividades que destacou.

3. Evite distrações Desconecte-se dos desperdiçadores de tempo, entre eles as redes sociais e o celular.

4. Gestão do tempo A cada 60 minutos tire cinco, e só cinco, para checar redes sociais, e-mails.

5. Meditação Um exercício importante é aprender algumas técnicas de Mindfulness. Tire diariamente cinco minutos para sentir sua respiração, perceber o momento e começar a doutrinar a sua mente a focar no presente. A meditação ajuda muito a coordenar a sua mente para ela faça aquilo que você quer que ela faça.

6. Organização Com a lista de atividades pronta, aponte as prioridades. Faça as tarefas mais fáceis primeiro para dedicar mais tempo para as mais complexas.

7. Memória Estimule sua memória. Você pode começar com poemas, frases, citações e letras de música, por exemplo. Jogos de concentração como sudoku, dominó, palavras-cruzadas também ajudam, assim como ler um livro ou assistir um filme e depois contar para alguém.

8. Pratique Para se concentrar é preciso praticar. Qual a sua melhor hora do dia? Use ela a seu favor e direcione esse tempo para tarefas que exigem maior foco e concentração.

9. Uma coisa de cada vez Outro exercício importante é o de levar as tarefas até o fim. É preciso convencer a mente a terminar uma tarefa antes de passar para a próxima. Divida uma tarefa grande em etapas e vá vencendo uma a uma.

10. Piloto automático Saia um pouco da rotina do dia a dia. Tente fazer coisas diferentes e com isso exercitar sua atenção ativa. Trocar algumas coisas de lugar e mudar o caminho do trabalho podem estimular isso.