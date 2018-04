CORREIO lista questões comentadas para a prova da Polícia Civil

Prepare-se para as provas de Português e Raciocínio Lógico com ajuda de especialistas destas disciplinas

Diante de uma concorrência geral de 48 pessoas por vaga, a aprovação no concurso da Polícia Civil depende de forte preparação. O Empregos & Soluções, que tem entre suas missões contribuir para o sucesso dos concurseiros, ouviu professores de cursos preparatórios para uma série especial com questões comentadas das disciplinas com maior peso e publicação de um simulado no dia 16. As provas estão marcadas para o dia 22.

O certame atraiu 48 mil inscrições e oferta 880 vagas para investigador, 82 para delegado e 38 para escrivão. Por isso, não deixe de acompanhar ao longo da semana o grupo de perguntas que serão publicadas todos os dias aqui no site. As questões foram selecionadas pelo professor de Matemática e Raciocínio Lógico do Curso Ímpar, Jadiel Varges e pela professora de Português e Redação no curso Ímpar e na Casa dos Concursos, Marilene Sila.



PORTUGUÊS



1. Considerando o texto em sua totalidade, assinale a alternativa que interpreta o último parágrafo adequadamente e está em conformidade com a norma-padrão de regência.

(A) O Brasil chegou na liderança de álcool combustível e, por isso, anseia para o futuro o posto de maior gerador mundial de energia solar fotovoltaica.

(B) Apesar de o Brasil ser líder em álcool combustível, não se tem certeza que poderá destacar-se no futuro, que é solar, na geração de energia solar fotovoltaica.

(C) Todos concordam da liderança do Brasil na produção de álcool combustível, mas o país, no futuro, quer estar apto em produzir energia solar fotovoltaica.

(D) O papel duvidoso do Brasil em produção de álcool combustível faz com que o país prefira investir, no futuro, em energia solar fotovoltaica do que em biocombustíveis.

(E) O Brasil é líder inconteste em álcool combustível, mas, como o futuro é solar, o país tem de aspirar ao papel de grande gerador de energia solar fotovoltaica.





2. Assinale a alternativa em que a concordância está de acordo com a norma-padrão.



(A) O potencial das usinas hidrelétricas e eólicas mostram o Brasil com uma das matrizes de geração mais limpas.

(B) Notam-se que, no Brasil, no que respeita à energia solar fotovoltaica, algumas centrais de grande pujança começa a se instalar.

(C) 40% da capacidade renovável em 2016 está com a China, e os maiores índices provêm da energia solar.

(D) Como mostra os dados, a China e o Brasil, quanto aos investimentos em energia solar, possui distintos perfis de investimento.

(E) Existirá demandas para o etanol e o biodiesel, embora o noticiário se concentre na voga dos veículos elétricos.



3 . Assinale a alternativa em que a expressão destacada está empregada em sentido figurado.

(A) Briga de irmãos... Nós éramos cinco e brigávamos muito...

(B) ... inclusive xingamentos, que nos deixavam de boca aberta...

(C) ... a viagem se fazia a cavalo, dez léguas na estrada lamacenta...

(D) Miguel era o mais velho, e fora fazer o seu ginásio.

(E) ... embora cada um de nós trouxesse na pele a marca de sua autoridade.





GABARITOS

1. Letra E

a) errada- o verbo chegar permite as preposições- a/de/por ; o verbo ansiar está na frase -verbo transitivo direto, não pede preposição.

b) errada- a palavra certeza exige a preposição de.

c) errada -O verbo concordar permite com, o adjetivo apto permite as preposições -a/para.

d) errada -o verbo preferir quando estiver trasitivo direto e indireto(bitransitivo) admite apenas a preposição –a.

e) correta- o verbo aspirar no sentido de almejar exige a preposição a.

2. Letra C

a) errada- o verbo mostrar tem como sujeito o potencial – singular (mostra).

b) errada- o verbo notar tem sujeito oracional que algumas centrais de grande .... instalar- (nota-se) começar tem o sujeito algumas centrais...- plural (começam).

c) correta- o verbo estar pode concordar com o percentual 40% ou com capacidade renovável (está ou estão).

d) errada- o verbo mostrar tem como sujeito os dados- plural (mostram).

e) errada- o verbo existir tem o sujeito demandas – plural (existirão)



3. Letra E

A expressão está no sentido conotativo (figurado). As outras estão no sentido denotativo (real).





RACIOCÍNIO LÓGICO



1. (VUNESP) Assinale qual é a contraditória do enunciado: Todo homem é mortal.

A) Nenhum homem é mortal.

B) Nenhum mortal é homem.

C) Algum homem é mortal.

D) Algum homem não é mortal.

E) Algum mortal não é homem.





2. (VUNESP) Uma negação para a afirmação “Carlos foi aprovado no concurso e Tiago não foi aprovado” está contida na alternativa:

A) Tiago foi aprovado no concurso ou Carlos não foi aprovado.

B) Carlos não foi aprovado no concurso e Tiago foi aprovado.

C) Tiago não foi aprovado no concurso ou Carlos foi aprovado.

D) Carlos e Tiago foram aprovados no concurso.

E) Carlos e Tiago não foram aprovados no concurso.



3. (VUNESP) “Se Jorge é inteligente, então ele é analista de redes”. Negar a afirmação proposta é afirmar que

A) Se Jorge não é inteligente, então ele não é analista de redes.

B) Se Jorge não é analista de redes, então ele não é inteligente.

C) Jorge não é inteligente e é analista de redes.

D) Jorge é inteligente e não é analista de redes.

E) Jorge é analista de redes e é inteligente.





GABARITOS

1. Alternativa D

Quando a questão menciona a palavra “contraditória”, teremos que fazer a Negação Lógica da proposição. CUIDADO para não cair na pegadinha! Achar que a negação de “todo” é “nenhum” ou vice-versa. Perceba que para a frase “Todo homem é mortal” ser verdadeira é necessário que isso ocorra em 100% dos casos. Então basta existir um caso contrário para derrubar a tese, ou seja, admitir que “Algum homem não é mortal” é suficiente para negar a proposição mencionada. Em resumo, devemos substituir o quantificador UNIVERSAL “todo” por outro PARTICULAR “algum” e negar o sentido da frase: “Todo homem é mortal” = AFIRMAÇÃO por “Algum homem não é mortal” = NEGAÇÃO.

2. Alternativa A

Essa questão está centrada nos conteúdos: Leis de “De Morgan” e Equivalência Lógica Direta. As Leis de “De Morgan” estão definidas pela negação do “E” e pela negação do “OU”. É muito fácil entender: basta trocar o conectivo (no caso do “E” substitui por “OU” e no caso do “OU” substitui por “E”) negando as duas ações. Na questão

teremos como negação “Carlos não foi aprovado no concurso ou Tiago foi aprovado”. Veja que a ordem na alternativa aparece invertida, isso devido a Equivalência Direta que funciona como a propriedade comutativa na adição (3 + 2 = 5 e 2 + 3 = 5). Essa equivalência só não funciona para o conectivo condicional.



3. Alternativa D

Agora temos a negação do Conectivo Condicional (também chamado de Implicação). Jamais podemos negar o “SE ENTÃO” com o próprio “SE ENTÃO”. Aqui devemos trocar o conectivo “SE ENTÃO” pelo conectivo “E”. Quanto às ações NEGAMOS APENAS A SEGUNDA PARTE (o CONSEQUENTE). Para facilitar a memorização, é só lembrar da ÁREA CRIMINAL em que o indivíduo que nega uma condicional é um “MANÉ”, ou seja, “MA” = MAntém a PRIMEIRA PARTE (o antecedente) e “NE” = NEga a SEGUNDA PARTE (o CONSEQUENTE). Assim, na questão termos como negação “Jorge é inteligente e não é analista de redes”.



Com supervisão do editor Flávio Oliveira*