Corrida altera trânsito na Paralela e orla neste domingo (15) 

Transalvador informou opções de desvio

A partir das 4h da manhã deste domingo (15), o trânsito será interditado em alguns trechos da capital baiana por causa da realização da corrida Asics Golden Run. Serão afetados trechos no Centro Administrativo da Bahia (CAB), na Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, e em diversos bairros da orla, segundo informa a Transalvador.

A interrupção do tráfego de veículos começa pelo CAB, a partir das 04h da manhã. Até às 08h, o tráfego de veículos será interditado na 5ª. Avenida do Centro Administrativo da Bahia, sentido 2ª. Avenida, no trecho entre a rotatória próxima à Secretaria Estadual de Educação do Estado da Bahia e a rotatória próxima à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte.

Das 06h às 08h, haverá interdição na 2ª. Avenida do CAB; na 1ª. Avenida, sentido Paralela, entre a rotatória da Secretaria do Trabalho e Ação Social – SETRAS, até as imediações do Viaduto Engenheiro Leonel Brizola; e no acesso ao viaduto Engenheiro Leonel Brizola, na Avenida Paralela, sentido Centro.



Os veículos que trafegam pelo trecho interditado, terão como opção de tráfego, sentido Sussuarana, a Av. Paralela; 4ª. Avenida do CAB; e Av. Ulisses Guimarães. No sentido Centro, terão como opção a Av. Ulisses Guimarães; 4ª. Avenida do CAB; e Av. Paralela.



Paralela

Entre 06h e 08h começam as interdições na Avenida Luís Viana, a Paralela, na faixa à direita, sentido Aeroporto, entre o Viaduto Leonel Brizola e o Viaduto Canô Veloso; e na Av. Professor Pinto de Aguiar, sentido Orla, entre o Viaduto Canô Veloso e a Av. Octávio Mangabeira. Os veículos que trafegam pela Av. Professor Pinto de Aguiar, sentido Orla, terão como opção de tráfego a Av. Paralela e Av. Orlando Gomes.



O tráfego de veículos também estará proibido, entre 04h e 11h, na Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, entre o Restaurante Cubanakan e o retorno situado depois do SESC, e no trecho entre o retorno situado depois do SESC e o Habib’s de Piatã.

Neste período, os veículos provenientes da Pituba, sentido Itapuã, terão como opção de tráfego o retorno em frente ao Restaurante Cubanakan; Rua Arthur de Azevedo Machado; Av. Tancredo Neves; Av. Paralela; Av. Orlando Gomes; e Av. Octávio Mangabeira. Das 06h30 às 08h, o tráfego será desviado da Av. Octávio Mangabeira, sentido Pituba, para a Av. Professor Pinto de Aguiar.

Santa Mônica

No bairro da Santa Mônica, também haverá intervenções, mas desta vez por conta da realização do evento Revolução Gospel, realizada pelo Projeto Semeai. O tráfego de veículos será interditado progressivamente, a partir das 13h, em apenas uma faixa da rua Dr. Aristides de Oliveira, no trecho entre a Praça da Santa Mônica e o final de linha do bairro.