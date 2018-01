Cortejo Afro faz penúltimo ensaio antes do Carnaval

Alinne Rosa, Carla Cristina e o músico internacional Naka Rey d' Gumb são convidados

O penúltimo Ensaio antes do Carnaval do Cortejo Afro será nesta segunda-feira (29) a partir das 21h, no Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho. A banda receberá as cantoras Alinne Rosa e Carla Cristina e o músico internacional Naka Rey d' Gumb.

Na apresentação a banda Cortejo Afro promete agitar o público com o som de suas composições, mescladas a releituras de clássicos da MPB, do Pop e da batida percussiva, promovendo experiências estéticas que vão unir dança, música e artes visuais em um mesmo espetáculo.



O projeto é uma realização da Entidade Cultural Cortejo Afro e conta com apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

Serviço:

Ensaios do Cortejo Afro

Quando: Segunda-feira (29)

Horário: 21h

Onde: Largo Quincas Berro D’ Água - Pelourinho

Ingressos: No local, no dia do show - R$40,00 (inteira) R$20,00 (meia-entrada)