Cortejo Afro recebe Daniela Mercury em ensaio no Pelourinho

Show que acontece no dia 8 de janeiro também terá participação de J. Velloso

No segundo ensaio de verão do Cortejo Afro de 2018, o bloco recebe como convidada especial a cantora Daniela Mercury. O show, que acontece no dia 8 de janeiro (segunda), na Praça Pedro Archanjo, no Pelourinho, também contará com participação de J. Velloso. O evento começa às 21h e tem ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) - à venda no restaurante Odoyá e na bilheteria do local, no dia do show.

Na apresentação, o Cortejo Afro promete agitar o público com o som de suas composições, mescladas a releituras de clássicos da MPB, do pop e da batida percussiva, promovendo experiências estéticas que vão unir dança, música e artes visuais em um mesmo espetáculo.