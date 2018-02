Cortejo Afro: último ensaio mescla música baiana com erudito

Thiago Arancam, Margareth Menezes, Bailinho de Quinta e Jammil são onvidados

A banda Cortejo Afro realiza hoje o último ensaio antes do Carnaval 2018, com um baile à fantasia. No show, que será realizado no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, a partir de 21h, o grupo recebe como convidados a cantora Margareth Menezes, o tenor Thiago Arancam e as bandas Bailinho de Quinta e Jammil.

Durante a apresentação, a banda anfitriã promete realizar um verdadeiro grito de Carnaval e agitar o público com o som de suas composições, mescladas a releituras de clássicos da MPB, do pop e da batida percussiva, promovendo experiências estéticas que vão unir dança, música e artes visuais em um mesmo espetáculo.

Os convidados irão se apresentar junto com a banda Cortejo Afro, misturando estilos. O projeto é uma realização da Entidade Cultural Cortejo Afro e conta com apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

Serviço: Cortejo Afro à Fantasia com Bailinho de Quinta, Banda Jammil, Margareth Menezes e Thiago Arancam (Largo Quincas Berro D’ Água, Pelourinho). Hoje, às 21h. Ingresso: R$ 80 | R$ 40.