Cortejo Poético homenageia artistas e reúne performances na quarta-feira (14)

Sem pó, só cia! Dia da Poesia mistura atores e poetas que caminham até a Praça Castro Alves

Amanhã (14) é dia de abrir as portas para as metáforas e entrelinhas. Mas Salvador resolveu fazer mais, e vai abrir as ruas. É assim, com o asfalto formando páginas, que O Dia Nacional da Poesia se une ao aniversário de nascimento do poeta Castro Alves (1847-1871) e realiza o XV Cortejo Poético-performático, que caminha da Praça da Piedade até a que carrega o nome do escritor.

Com apoio da Fundação Gregório de Mattos, localizada logo à frente da estátua de Alves, o Cortejo conta com presenças de poetas vindos de outros estados, como é o caso do capixaba Flavio Sarlo, do cearense Márcio Catunda e do paulista Milton Aguiar.

O evento comemorativo reúne, além de poetas, também atrizes, arte-educadores e estudantes de escolas públicas apaixonados por versos.

Diversos grupos e artistas tomarão o local com performances, nas quais recitam, tocam, cantam e mostram o encanto do poetar. Mas a iniciativa não fica presa a uma programação fechada, já que abre espaço para outros poetas ou apaixonados pela literatura: qualquer um que esteja nos arredores e deseje declamar.

Alguns dos participantes estarão caracterizados de personalidades da literatura baiana, como é o caso de Marcos Peralta (foto), que representa Alves.

Obras de escritores atuais e tributos se mesclam no momento, que ainda homenageia artistas nascidos no mesmo dia, como o ativista Abdias Nascimento, a escritora Carolina Maria de Jesus e o cineasta baiano Glauber Rocha.



Serviço

Quarta-feira (14), da Praça da Piedade até a Praça Castro Alves. A partir das 9h.