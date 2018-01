Cortejo promoverá reflexão sobre igualdade de gênero no 2 de fevereiro

Por Giuliana Mancini

Uma espécie de cortejo e manifesto que, durante as homenagens a uma divindade feminina, Iemanjá, irá refletir sobre igualdade de gênero e a condição da mulher na sociedade. Assim será o FéMenina – Rede de Afetos, que tomará as ruas do Rio Vermelho no dia 2 de fevereiro.

FéMenina irá refletir sobre igualdade de gênero

(Foto: Heder Novaes/Divulgação)

Idealizado pela jornalista Renata Menezes, apresentadora do Conexão Bahia, da TV Bahia, o projeto reunirá homens e mulheres que, com música e performances, discutirão o feminismo.

Para participar, os interessados devem comprar a camisa do FéMenina, em pré-venda no e-mail falecomofeminina@gmail.com. O ingresso garante um café da manhã coletivo na Casa Guió (Rua Odilon Santos, 202, Rio Vermelho), de onde sairá o cortejo, às 10h.