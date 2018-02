Costa do Sauípe vai ganhar megaparque aquático até 2020

Construção foi anunciada pelos novos donos do complexo hoteleiro, o Grupo Rio Quente, de Goiás, que planeja investir R$ 500 milhões na Bahia

O grupo Rio Quente, que comprou o complexo hoteleiro da Costa do Sauípe no fim do ano passado por R$ 140,5 milhões, vai construir um megaparque aquático em Mata de São João, no Litoral Norte.

A empresa, que já é dona do Hot Park de Rio Quente, em Goiás, promete investir pesado. “O de Sauípe vai ser maior que o daqui”, revela Flavio Oliveira, diretor de marketing e vendas do grupo, que tem previsão de investir cerca de R$ 500 milhões em três anos.

O anúncio oficial será feito este ano, quando os executivos do grupo esperam ter definido temas para os brinquedos. Para ter uma noção do que nos aguardará por aqui, o Hot Park tem 55 mil m² e foi eleito um dos dez melhores parques aquáticos da América do Sul pelo Traveller’sChoice, do TripAdvisor.

O X Pirado é uma das principais atrações do Hot Park de Rio Quente, em Goiás: toboágua tem 32 metros de altura e 142 de comprimento

Entre as atrações do parque de Goiás estão a Praia do Cerrado, maior praia artifical com águas quentes e naturais do mundo, que ocupa uma área de 4 campos de futebol, a Tirolesa, que simula um voo de 90 metros e alcança até 40 km/hora num percurso de 2,5 km, o Bird Land, um viveiro de 2 mil m² com cerca de 400 aves e o X Pirado, toboágua com 32 metros de altura e 142 de comprimento.

Outro projeto da nova gestão para a Costa do Sauípe é retomar as competições de tênis. O grupo goiano passou a administrar o complexo baiano em 3 de janeiro, após a resolução de pendências judiciais e da aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).