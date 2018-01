Coutinho é vendido ao Barcelona por R$ 620 milhões

Meia, que estava no Liverpool, assinou por cinco anos com o clube espanhol

O brasileiro Philippe Coutinho é do Barcelona. Neste sábado (6), o Liverpool acertou a venda do meia por 160 milhões de euros (cerca de R$ 620 milhões - sendo 120 milhões de euros pagos à vista e o restante conforme variáveis estipuladas em contrato) - essa é a segunda maior venda da história do futebol, atrás apenas do atacante Neymar, que foi comprado pelo PSG por 222 milhões de euros (R$ 812 milhões na cotação da época). Mbappé, que está por empréstimo no clube francês junto ao Monaco, deve ultrapassar a marca e será adquirido em julho por 180 milhões de euros.

O anúncio oficial foi feito através do twitter oficial do clube catalão, que desejou as boas-vindas ao atleta brasileiro, que irá desembarcar neste sábado mesmo na Espanha.

Coutinho assinou por cinco anos com o Barcelona, mas não poderá jogar a Liga dos Campeões nesta temporada, por já ter entrado em campo pelo Liverpool. Diante disso, até a Copa do Mundo, portanto, o jogador será utilizado somente no Campeonato Espanhol, competição na qual o Barça é líder, além da Copa do Rei, torneio cujo time catalão está nas oitavas de final. A cláusula de rescisão com o Barça é de 400 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão).

Para vestir uma das camisas mais cobiçadas do mundo, Coutinho abriu mão de 10 milhões de euros - bonificação que receberia por parte do Liverpool. Após aceitar a saída do atleta, o Liverpool retirou as camisas do jogador de suas lojas oficiais na Inglaterra.