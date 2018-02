Coutinho marca e Barcelona vai à final da Copa do Rei

Brasileiro marcou seu primeiro gol com a camisa culé

Contratado a peso de ouro, por mais de R$ 600 milhões, o meia Philippe Coutinho desencantou e marcou o primeiro gol com a camisa do Barcelona. Ele abriu o placar contra o Valencia, nesta quinta (8), fora de casa, na segunda partida da semifinal da Copa do Rei.

No lance, Suárez recebeu bola pela esquerda e cruzou para Coutinho, que chutou quase caído. O gol ocorreu logo aos 4 minutos do segundo tempo. O brasileiro havia entrado no intervalo. Rakitic, em mais uma assistência de Suárez, deu números finais ao confronto. A ida, no Camp Nou, havia sido 1x0 para o Barça.

Na final, o time culé encara o Sevilla, que eliminou o Leganés (algoz do Real Madrid) na quarta (7) com um triunfo por 2x0. A primeira partida entre as equipes havia sido 1x1. A decisão da Copa do Rei acontece em 21 de abril.