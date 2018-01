CRA-BA e Senai Cimatec oferecem cursos de qualificação

por Lucy Barreto

O Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA) e o Centro Universitário Senai Cimatec firmaram convênio para a realização de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado com valores diferenciados e mais acessíveis para os profissionais registrados no CRA-BA e seus dependentes.

“O mercado exige de seus profissionais incessante atualização. A presença de tecnologias digitais, novas metodologias e filosofias de gestão exigem formação contínua. Além disso, em um cenário de elevada competitividade manter um currículo atualizado e atento às inovações já não é mais um diferencial, mas uma necessidade.”, afirma o presidente do CRA-BA, Roberto Ibrahim.

Por meio do convênio, os profissionais interessados recebem descontos de 10% em diferentes cursos do Centro Universitário do Senai Cimatec, apresentando no ato da matrícula uma declaração que comprove o registro junto ao CRA-BA. Mais informações sobre os cursos no site www.senaicimatec.com.br.

MPF convoca estagiários para sete unidades na Bahia

Os candidatos aprovados na seleção para estágio do Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) nas áreas de Direito e Jornalismo estão sendo convocados para assumir seus cargos nas unidades de Barreiras, Campo Formoso, Eunápolis, Guanambi, Ilhéus, Paulo Afonso ou Salvador, de acordo com o definido no Edital de Convocação. Os 13 candidatos selecionados deverão se apresentar até 23 de janeiro, às 14h, portando os documentos constantes no edital.

Mais informações sobre processos seletivos para estágios realizados pelo MPF/BA podem ser encontradas na página do candidato (http://apex.prba.mpf.mp.br/stag).