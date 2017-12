Creche inaugurada no Loteamento Vila Mar beneficiará 320 crianças de Nova Brasília

Fruto de um investimento de R$2,1 milhões, a creche atenderá crianças entre 2 a 5 anos

Uma reivindicação antiga dos moradores de Nova Brasília foi entregue nesta quinta-feira (28) na rua Paulo Sérgio, Loteamento de Vila Mar, na Estrada Velha do Aeroporto. Dentre a recepção calorosa com a fanfarra da escola do bairro e abraços dos moradores do local, a Creche e Pré-Escola Primeiro Passo Nova Brasília, que atenderá alunos de dois a cinco anos, foi inaugurada.

A inauguração da creche irá possibilitar que as mães Laiana Pereira, 21, Priscila Brito, 26 e Natalia dos Santos, 25, retornem ao trabalho. Elas contam que tiveram que parar de trabalhar por não ter onde colocar o filho para estudar. Com a inauguração da creche, elas já voltaram a procurar emprego para quando o ano letivo iniciar. “Minha filha tem três anos. Eu não consegui trabalhar até agora porque não tinha com quem deixar. Eu era vendedora e agora estou desempregada. A creche foi uma mão na roda para mim”, disse Natalia dos Santos, mãe de Ariane Amorim.

A técnica em enfermagem Priscila, mãe de Samuel Brito, de 2 anos e meio, conta que já está procurando emprego em sua área. “Agora eu vou conseguir arranjar um emprego. Com o tempo integral, vou poder trabalhar durante o dia e pegar ele na creche”, comemorou. Já Laiana, conta que optou por matricular Luís Gustavo, de 2 anos, na Creche e Pré-Escola Primeiro Passo Nova Brasília por ser mais perto de sua casa. “Ele completou a idade agora e eu vou poder matriculá-lo. Como aqui é mais perto, optei por matriculá-lo aqui”.

Prefeito ACM Neto inaugurou a Creche e Pré-Escola Nova Brasília nesta quinta-feira (28)

Foto: Divulgação / SECOM

Fruto de um investimento de R$2,1 milhões, a creche atenderá 320 alunos da comunidade, entre 2 a 5 anos, e conta com 10 salas de aula, diretoria, secretaria, sanitários, pátio coberto, solário e área de lazer, em um espaço de 827 m² de área construída. A entrega da creche contou com a presença do prefeito ACM Neto, do secretário municipal de Educação Bruno Barral, do presidente da Câmara Federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do Líder do DEM no Senado Ronaldo Caiado (DEM-GO).

Mais escolas

No total, foram 13 escolas inauguradas ou reinauguradas no ano de 2017 pela Prefeitura. Do número, 10 delas foram entregues nos últimos três meses. Até o início do ano letivo de 2018, em 5 de fevereiro, a Prefeitura de Salvador pretende inaugurar mais 11 unidades escolares. “É um trabalho árduo ainda, entre janeiro e fevereiro, para que a gente consiga contemplar essas novas unidades dentro da rede municipal de ensino. Em cinco anos a prefeitura providenciou mais vagas para a educação do que nos últimos 80 anos. E isso ajuda no movimento social de manter as crianças na sala de aula para que as mães consigam trabalhar, além de mantê-las ocupadas, e movimentando a economia local”, afirmou o secretário da Educação.

A diretora da unidade escolar, Tânia Santana, agradeceu pela construção da creche no local. “Tudo isso começou através do programa Ouvindo Nosso Bairro, e o sonho da comunidade se tornou realidade. Sem dúvidas, a inauguração é um presente que a comunidade de Vila Mar e entornos recebe neste ano”, celebrou.

De acordo com o prefeito ACM Neto, mais da metade da rede de educação de Salvador foi reconstruída ou reformada em cinco anos de governo. “Falar em educação é falar em futuro. No ano que antecedeu o meu primeiro ano de governo, Salvador aplicou 22,5% na educação, ficando assim abaixo do limite mínimo de 25%, previsto na Constituição Federal. Nós, então, estruturamos um projeto renovador e resolvemos colocar dinheiro. Como resultado, estamos chegando a quase 28% do orçamento aplicado na educação”, afirmou.

Requalificação da Estrada Velha do Aeroporto

Durante o evento, o prefeito ACM Neto anunciou que a Avenida Aliomar Baleeiro, mais conhecida como Estrada Velha do Aeroporto, será requalificada. O valor de R$ 70 milhões já foi assegurado pelo governo federal, de acordo com o prefeito. A medida foi anunciada na presença de Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, que teria intermediado a liberação da verba para a obra.