Criador da Zumba participa de aulão gratuito no Pelourinho

A capital baiana será sede do primeiro aulão de Zumba com colombiano Beto Perez, criador da Zumba, neste sábado (10). O evento, que será aberto ao público, fará parte do calendário oficial do Carnaval da Bahia e acontecerá às 9h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador.



O aulão, idealizada pelo treinador oficial da Zumba Serginho Souza, pelo coreógrafo oficial Guii Mesquita e pelos instrutores oficiais licenciados pelo programa Allan Bapuru e Liz Facó, será vai marcar a folia baiana. Reverenciado e admirado internacionalmente, Beto Perez viaja pelo mundo unindo multidões apaixonadas pela Zumba. “Os números não nos deixam mentir, a Zumba é um fenômeno e conhecer Beto Perez é o sonho da vida de muita gente. Incluindo alunos e instrutores que nunca imaginaram que isso fosse acontecer. Assim que tivemos certeza da vinda dele, corremos atrás para que isso fosse possível. Estamos emocionados por essa conquista, será inesquecível”, relata Serginho Souza. Nos últimos meses, Beto Perez esteve em países como Rússia, Itália, Argentina, Colômbia, Coreia, Japão, Canadá e França, participando das chamadas Master Classes.



Com 150 mil instrutores no mundo, a Zumba se estabeleceu no Brasil, há seis anos e tem crescido consideravelmente em números de treinamentos profissionais e alunos. A Zumba foi criada na Colômbia há dezessete anos e hoje agrega todos os estilos musicais, incluindo os africanos, orientais, músicas eletrônicas e, claro, samba, funk e axé. A Master Class de Carnaval com Beto Perez” será um grande encontro entre o criador da marca, alunos, professores e curiosos. “A Zumba® é um programa internacional pioneiro e muito respeitado. Projetar mundialmente a Bahia através da dança, um dos nossos maiores tesouros culturais, será inesquecível", explica Liz Facó. Beto Perez chegou na capital baiana nesta quinta-feira (6) e abriu oficialmente o Carnaval da capital baiana ao lado da cantora Claudia Leitte.