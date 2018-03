Criança atira faca em professora em escola de Simões Filho 

Menino arremessou o objeto na tentativa de ferir um colega

Uma professora foi atingida com uma faca por um garoto na Escola Reitor Miguel Calmon, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (7), quando ela estava sentada na porta da instituição de ensino.

O menino de 10 anos brigou com um colega fora do colégio e tentou ferí-lo arremessando a arma branca. A educadora, no entanto, foi quem acabou sendo atingida, e ficou com um ferimento perto do pescoço.

A Polícia Militar foi acionada e a professora foi socorrida para o Hospital Municipal de Simões Filho. Após receber atendimento médico, a mulher e a criança foram encaminhadas para a 22ª Delegacia (Simões Filho), onde a ocorrência foi registrada. O caso será acompanhado pelo Ministério Público do Estado (MP-BA).