Criança comemora 6 anos com aniversário temático da PM na Bahia

Festa foi realizada no pátio de escola municipal em Abaíra

(Foto: Divulgação/SSP)

A pequena Kauanny Keilly Sousa Oliveira, moradora do município de Abaíra, no Sudoeste do estado, completou seis anos na terça-feira (10) com um aniversário temático da Polícia Militar.

A festa foi realizada no pátio da Escola Municipal Professor Carlos Santana, e contou com a presença de quatro policiais da 29ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Abaíra).

Foto: Divulgação/SSP

“Kauanny simpatiza muito com os policiais. Ela os considera como amigos e eu sempre mostrei a importância do trabalho realizado por eles na sociedade. Quando ela disse o tema da festa, todos ficamos surpresos, mas corremos atrás para fazer o melhor, inclusive contamos com a parceria dos militares”, explicou o pai da aniversariante, o funcionário público Messias Oliveira Neto. Os policiais ainda forneceram uma farda personalizada para a menina.

O comandante do Destacamento de Polícia Militar (DPM) da 29ª CIPM, sargento PM Álvaro Farias Pereira, contou que ficou emocionado com o carinho de Kauanny. Para o oficial, é um reconhecimento pelo serviço prestado à população.

"Diante de tanta violência e exposição que nós militares passamos, é importante ensinar desde criança o valor do exercício de nossa função, na esperança de um futuro melhor”, declarou.