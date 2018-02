Criança de 10 anos é atingida por bala perdida enquanto brincava com amigos

De acordo com a polícia, tiros foram disparados por traficantes rivais do município de Teixeira de Freitas

Um menino de dez anos foi baleado com um tiro no abdómen em Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia, durante uma troca de tiros entre traficantes rivais. O crime ocorreu no final da tarde de quinta-feira (1), em um campo de futebol onde a criança se divertia com amigos, no bairro Liberdade I, periferia da cidade.

De acordo com a polícia, a troca de tiros teve início após traficantes do bairro Tancredo Neves irem até o campo matar um rival do Liberdade I que estava na beira do campo.

O menino, após ser baleado, foi socorrido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, onde foi operado e depois transferido para a Unidade Materno Infantil, também municipal. Ele não corre risco de morrer.

A Polícia Civil informou que já tem a autoria dos envolvidos na troca de tiros, mas ainda não identificou quem atirou no menino. Ninguém havia sido preso até a publicação desta reportagem.