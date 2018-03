Criança de 3 anos morre após ser baleada em Feira de Santana

Garoto estava num bar com o pai quando foi atingido com um tiro no tórax

Uma criança de 3 anos morreu após ser baleada no último sábado, 3, em Feira de Santana, a cerca de 110 quilômetros de Salvador. Segundo o site "Acorda Cidade", o menino, identificado como Diego Maia Moreira, estava no colo do pai, Damião Moreira dos Santos, em um bar, quando quatro homens chegaram no local atirando numa terceira pessoa.

Durante a ação, o garoto foi atingido com um tiro no tórax e chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual da Criança (HEC), mas não resistiu e morreu. Ao site, o delegado Gustavo Coutinho disse que a polícia vai colher informações e imagens de câmeras de segurança da região para prosseguir com as investigações.

O alvo dos criminosos era um rapaz identificado como Tarcisio Ribeiro Conceição, 23, que também foi baleado e morreu. Ele estava com amigos no local e tentou fugir com a chegada dos bandidos, mas foi alvejado com mais de 10 tiros. Tarcísio era ex-presidiário e tinha envolvimento com o tráfico de drogas.