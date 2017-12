Criança de 5 anos morre e 3 pessoas ficam feridas em batida

Acidente frontal entre dois carros ocorreu na BR-101, na cidade de Itabela, no sul do estado

Uma batida frontal entre dois carros deixou uma criança de 5 anos morta e outras três pessoas feridas, na última sexta-feira (22), na BR-101, na cidade de Itabela, no sul da Bahia, a cerca de 700 quilômetros de Salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos carros tentou fazer uma ultrapassagem no KM-747 e acabou colidindo com outro veículo que seguia no sentido oposto.

Conforme a PRF, a criança e uma outra vítima ficaram presas nas ferragens do carro. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Regional de Eunápolis. Após o socorro, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região, onde passou por perícia.