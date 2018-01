Criança de 7 anos é baleada na cabeça enquanto brincava

Tiro foi disparado por suspeitos em um carro

Um menino de 7 anos foi baleada na cabeça na tarde desta quarta-feira (24) no bairro de Castelo Branco, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 17h, na Rua, próximo a torre da Oi. A criança está internada no Hospital do Subúrbio e seu estado de saúde não foi divulgado.

Segundo a Polícia Civil, os pais contaram que o garoto estava brincando na rua quando cinco homens passaram em um carro perseguindo um outro que estava a pé. Eles fizeram vários disparos e acabaram atingindo o menino. O alvo conseguiu fugir.

Ele foi socorrida para o Hospital Eládio Lacerre e depois transferido para o Hospital do Subúrbio. Equipes da 47ª (Companhia Independente da Polícia Militar/CIPM) estão em campo à procura dos autores.

Outra criança

Geovanna Nogueira da Paixão, 11 anos, morreu nesta quarta-feira (24), após ter sido baleada na cabeça no bairro de Santo Inácio. Ela foi ferida por um disparo durante uma troca de tiros entre policiais e bandidos. Os PMs prestaram socorro e levaram a criança até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirajá.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Geovanna chegou à unidade por volta de 7h, com um quadro clínico de parada cardiorrespiratória. Ela foi ferida na cabeça - com perfuração no nariz, com saída na parte posterior do crânio. Os médicos ainda tentaram reanimá-la, mas a menina não resistiu aos ferimentos.