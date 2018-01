Criança é arremessada de prédio em chamas durante resgate nos EUA

Bombeiros pegaram bebê nos braços durante incêndio na Geórgia

Um vídeo divulgado por bombeiros da Geórgia mostra o resgate dramático de uma criança durante um incêndio em um prédio. A criança foi jogada de uma sacada e caiu nos braços de um bombeiro que estava no solo.

O incêndio ocorreu no dia 3 de janeiro nos arredores de Atlanta e as imagens foram gravadas com uma câmera acoplada ao capacete do capitão Scott Stroup, dos bombeiros do condado de DeKalb. O vídeo foi postado numa página do Corpo de Bombeiros no dia 14 de janeiro.

“Havia adultos nas sacadas jogando seus bebês nos nossos braços. Tínhamos uma dupla de bombeiros pegando esses bebês em solo, então foi realmente incrível”, disse o capitão Eric Jackson à mídia local

O incêndio deixou uma dezena de feridos, a maioria por inalar fumaça, informou a imprensa. A informação é G1.