Crianças plantam mudas de árvores em compensação à obra do BRT

Iniciativa contou com a participação de 31 alunos que plantaram 134 mudas

(Foto: Secom/PMS)

Com um regador na mão, a estudante Raquel Nunes, 7 anos, não escondia a empolgação para mostrar aos coleguinhas de escola como molhar uma muda de ipê recém plantada. O vaso cheio de água parece até mais pesado do que a pequena, mas mesmo assim ela continua a aula: “Você pode colocar assim de lado, porque dá pra molhar mais a plantinha”, explicava.

Raquel é um das 31 alunos da Escola Municipal Luiz Anselmo que participaram do plantio de 300 árvores no final da Via Expressa, em Salvador, na manhã desta terça-feira (17). “Quando a pró me falou que a gente ia plantar, eu fiquei alegre. Quanto a gente planta mais árvore, o mundo fica mais bonito”, comentou.

A iniciativa da Secretaria de Cidade Sustentável e Inovação (Secis) faz parte de uma ação que tem o propósito de compensar a supressão de 154 arbustos da Mata Atlântica para a implantação do BRT, obra de mobilidade que tem objetivo de facilitar a vida de quem anda de transporte público, automóvel ou bicicleta.

Ao todo, a Secis pretende plantar duas mil árvores. Destas, 1.700 serão colocadas no entorno dos corredores segregados do novo modal de transporte, a exemplo da Avenida ACM, e também no Parque da Cidade.

O titular da Secis, secretário André Fraga, disse que ações sustentáveis do tipo acontecem desde 2013, quando a cidade passou a ser beneficiada com programas e projetos para preservação da Mata Atlântica, bioma regional. As ações de plantios de mudas na maioria das vezes têm contado com a participação popular.

Além disso, 169 arbustos serão transplantadas, a maior parte para o Parque da Cidade. "O volume de árvores compensadas é fruto do Plano Diretor de Arborização Urbana de Salvador, de 2017. Antes disso, não existia regras claras sobre compensação. Do ponto de vista técnico, escolhemos esse período chuvoso para iniciar esse plantio. A chuva ajuda na adaptação das mudas plantadas”, explicava Fraga, enquanto acompanhava o plantio.

"Quando iniciamos o plantio de árvores na cidade, percebemos que, quanto mais engajássemos as pessoas, maior era a possibilidade de sucesso", diz o secretário.

Áreas públicas da cidade, como praças, parques, espaços de convivência e grandes canteiros costumam receber as mudas. "Nos últimos cinco anos, a Prefeitura já plantou mais de 50 mil árvores na cidade", acrescenta Fraga.

Parceria com escolas

A iniciativa da Secis tem parceria com escolas - desde o início dessa gestão, foram cerca de 40 unidades escolares envolvidas em ações da pasta. Para a diretora da colégio onde Raquel estuda, Cristina Souza, o projeto contribui para o aprendizado prático sobre preservação do meio ambiente.