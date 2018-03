Criativa: Padaria faz ovo de Páscoa com recheio de pudim de leite

Doce é vendido em todas as seis unidades da Dona Deôla, na capital paulista; ovo com 750 gramas custa R$ 68,50

Um sabor inusitado de ovo de Páscoa está dando o que falar este ano. O ovo de colher com recheio de pudim de leite, lançamento da rede paulistana de padarias Dona Deôla. Só no perfil da marca no Instagram, as três fotos da iguaria somam mais de 9.200 curtidas.

A inovação foi resultado de um concurso interno realizado todos os anos pela marca na qual os confeiteiros das unidades reúnem ideias e as apresentam para um júri, que decide qual sabor deve entrar no portfólio como novidade do ano.

“O pudim é uma sobremesa muito tradicional para nós. E, apesar deste ovo não ter levado o primeiro lugar no concurso, decidimos lançá-lo mesmo assim, porque fez sucesso na degustação”, conta a responsável pela comunicação e o marketing da Dona Deôla, Ana Carolina Mirandez, em entrevista ao jornal paulista O Estado de São Paulo.

Com casca de chocolate branco e recheio de camadas de pudim de leite e pão de ló, com cobertura de caramelo para finalizar, a novidade já é um sucesso. “A venda deste ovo nos surpreendeu em relação aos outros sabores. Ele já está vendendo mais do que o recheado com brigadeiro, por exemplo”, diz ela.

O ovo de 750 gramas é vendido por R$ 68,50. Há também a possibilidade de comprar o mini ovo, com 150 gramas, no valor de R$ 16,90. Para quem se interessar em experimentar a novidade, a marca orienta fazer encomenda. E ainda garante que o pudim é sem furinhos.

A única parte ruim desta notícia é que não, não dá para comprar pela internet com entrega em Salvador. A padaria só trabalha com retiradas no local, lá em São Paulo. Tava bom de alguma doceria ou padaria de Salvador imitar a (boa) ideia, né?

Para quem é mais prendada (o) e quiser se aventurar, fica aqui uma receita de youtube, que não é igual à da padaria paulista, mas dá pra se deliciar: