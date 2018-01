Criminosos metralham ônibus que levava presos, no Paraná

Situação aconteceu na noite de quarta-feira (10), em Quatro Barras

Criminosos metralharam, na noite de quarta-feira (10), um ônibus que levava presos. A situação aconteceu em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba.

O ônibus foi parado no Contorno Leste, na BR-116, por volta das 22h. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 12 homens armados com fuzil e pistolas desceram de três carros. Eles procuravam por um detento.

Todos os presos foram obrigados a sair do ônibus e a deitar na grama. Os criminosos, então, metralharam o ônibus, mas não encontraram o detento.

Um dos carros usados foi incendiado, e outro abandonado às margens da rodovia. Os homens fugiram no outro veículo.

Os presos são do regime semiaberto da Colônia Penal Agrícola – que fica em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba – e durante a madrugada trabalham em uma metalúrgica. Ninguém ficou ferido na ação.

Até agora, os criminosos não foram localizados. A informação é do G1.