Cristian Cravinhos é preso suspeito de agredir mulher e tentar subornar policiais

Caso ocorreu no interior de SP; ex-detendo cumpria pena em regime aberto desde agosto de 2017

Um dos envolvidos no assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, pais da mandante do crime Suzanne von Richthofen, Daniel Cravinhos foi preso na madrugada desta quarta-feira (18) suspeito de agredir uma mulher e tentar subornar políciais em Sorocaba, interior de São Paulo.

Condenado pela morte dos pais de Suzane Richthofen, Cristian está em liberdade desde agosto de 2017, quando conseguiu o benefício de cumprir pena em regime aberto.

De acordo com informações do G1, a Polícia Militar informou recebeu uma denúncia de briga de casal no bairro Trujillo e, após fazer uma busca no local, encontraram o casal que estaria brigando. Ainda de acordo com informações do site, ao ser abordado, Cristian se apresentou como "um dos irmãos Cravinhos”.

Ele teria oferecido R$ 1 mil para não ser preso e disse que o irmão, Daniel, viria da capital com mais R$ 2 mil para dar aos policiais. Cristian foi flagrado com dinheiro, um revólver e munição de uso exclusivo do Exército.

Ele foi preso em flagrante por corrupção ativa e posse ilegal de arma de fogo. Cristian vai passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (18). A mulher que estava com ele foi liberada.