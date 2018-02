Cristiane Brasil pede que STF agilize juízo sobre posse

Presidente do PTB e pai de Cristiane Brasil disse que vai esperar por uma decisão do STF

A deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ), indicada por Michel Temer para comandar o Ministério do Trabalho, afirmou, ontem, estar sofrendo “uma campanha difamatória” que busca impedir sua posse como ministra. Em nota, a parlamentar pediu que a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, julgue o mais rápido possível a ação que impede que ela assuma o cargo.

“Estou sendo julgada política e não juridicamente. Tenho a ficha limpa. Mas, infelizmente, o meu julgamento superou essa esfera. Preciso que o STF decida essa questão, para que eu possa seguir minha vida política”, disse Cristiane, que teve sua posse suspensa pela Justiça duas vezes e aguarda decisão do plenário do Supremo. A ação de suspensão alegou falta de moralidade administrativa da deputada para assumir a pasta porque ela é ré em duas condenações por dívidas trabalhistas.

A reação da parlamentar ocorre após o jornal O Estado de S. Paulo mostrar que Cristiane Brasil também é investigada por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso foi enviado na semana passada à Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília.

Em outra polêmica envolvendo seu nome, uma reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, exibiu um áudio de Cristiane Brasil, então secretária municipal do Envelhecimento e Qualidade de Vida do Rio, em 2014, supostamente coagindo funcionários a conseguir votos para ela nas eleições.

Apesar de alguns auxiliares do presidente Michel Temer admitirem que o ideal seria o PTB indicar um novo nome no lugar da deputada, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, reafirmou ontem que o governo não fará nenhum pedido ao partido para rever a indicação da deputada.

Marun, que é conhecido como da tropa de choque do governo e também por suas declarações polêmicas e sempre otimistas, destacou que a deputada “não cometeu nenhum crime”.

Responsável pela indicação, o presidente do PTB e pai de Cristiane Brasil, Roberto Jefferson, disse que vai esperar por uma decisão do STF e que o caso está “nas mãos de Deus”.