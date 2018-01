Cruzeiro diz ter pago R$ 5,85 milhões ao Vitória por David

Restante do pagamento será feito em 20 de fevereiro; Leão ainda não confirma

O presidente Ricardo David já pode planejar melhor o Vitória a partir desta sexta-feira (26). O Leão recebeu 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,85 milhões) do Cruzeiro por conta da venda do atacante David no início deste ano.

Foi o que garantiu o vice-presidente de futebol da Raposa, Itair Machado, em entrevista coletiva: “O Cruzeiro está fazendo o pagamento de 1,5 milhão de euros, que é a primeira parcela. Vamos fazer a outra no tempo normal, que é fevereiro. Portanto, hoje ele é jogador do Cruzeiro”.

Pelo acordado entre Vitória e Cruzeiro, o pagamento seria feito em duas partes. Um no ato da transferência, no início do ano. A outra seria em 20 de fevereiro, de 1 milhão de euros (R$ 3,9 milhões). Ao todo, a compra será de R$ 9,75 milhões.

Como detinha 70% dos direitos econômicos do atacante, o Leão ficará com pouco mais de R$ 6,8 milhões. Os demais 30% serão repassados aos empresários do atleta. o Vitória ainda manterá 23% dos direitos econômicos do atleta durante a sua permanência no Cruzeiro.

O Vitória ainda não se pronunciou sobre o assunto oficialmente.

David se apresentou na Toca da Raposa no início do ano com lesão numa coxa direita. A Raposa decidiu segurar o pagamento por conta desse imbróglio. O Vitória, porém, fez um ultimato na última sexta-feira (19), pedindo o retorno do jogador caso não houvesse pagamento.

Itair disse que a vontade de David de ficar no Cruzeiro prevaleceu. “O jogador não quis ir embora, graças a Deus. David avisou ao nosso presidente que não queria voltar nem amarrado para lá. Então o presidente manteve a tranquilidade e hoje está fazendo o pagamento”.