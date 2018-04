Cruzeiro e Vasco ficam apenas no 0x0 pela Libertadores

Times brasileiros continuam sem ganhar na competição sul-americana

Três times brasileiros entraram em campo na noite desta quarta-feira (4), pela Copa Libertadores da América. O Grêmio recebeu o Monagas, da Venezuela, e não vacilou. Triunfo tranquilo de 4x0. Já no estádio Mineirão, um duelo bem caseiro. O Cruzeiro encarou o Vasco e, apesar das chances, ficou no empate em 0x0.

Em Belo Horizonte, a disputa foi pesada entre os clubes, afinal, os dois times haviam perdido na estreia da competição. No primeiro tempo, nada de gol. Ao todo, foram sete finalizações da Raposa e duas do Vasco. Depois da chuveirada, o jogo seguiu disputado, mas os times não conseguiram balançar as redes. A nota triste foi a lesão de Paulinho, que caiu por cima do braço e teve uma luxação. Ele ainda passará por exames para saber a gravidade.

O empate acabou sendo ruim para os dois times, que seguem sem vencer na competição. Enquanto Racing e Universidade de Chile somam quatro pontos no Grupo 5, os brasileiros estão somente com um.

Já em Porto Alegre, o tricolor gaúcho encarou o Monagas para tentar encostar no Cerro Porteño, líder do Grupo 1, com seis pontos. E o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho teve trabalho. No primeiro tempo, apesar das chances criadas, os gaúchos não abriram o placar.

A situação só melhorou na volta do intervalo, quando, aos 5 minutos, Jael aproveitou cruzamento de Cortez e abriu o marcador. Dez minutos depois, mais uma bola na rede. Maicon chutou, Baroja espalmou e Everton pegou o rebote para ampliar. Luan e Cícero fecharam a goleada. O tricolor agora é vice-líder da chave, com quatro pontos.

Santos em campo

O Santos volta a campo na quinta-feira (5), às 21h30, para enfrentar o Estudiantes em seu terceiro compromisso na Libertadores e em confronto que valerá a liderança do Grupo F, na Argentina.