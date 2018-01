CSI Salvador: feira de segurança transforma visitantes em peritos

Forças de segurança promovem exposição de equipamentos em shopping

Foto: Jorge Cordeiro/GOVBA

Viaturas, armas, fardamentos, equipamentos de perícia. Todos aqueles apetrechos utilizados pelas polícias civil, militar e bombeiros da Bahia, no dia a dia, podem ser vistos desta quinta-feira (25) até o próximo sábado (27), no Shopping da Bahia.

Realizada pelo terceiro ano seguido, a Expo Segurança Bahia tem como objetivo promover a aproximação das comunidades com as forças de segurança, além de mostrar um pouco do trabalho realizado por eles, especialmente durante o Carnaval. Mas o destaque da feira, no entanto, é a possibilidade de o visitante dar uma de perito técnico e tentar solucionar um crime, diante de alguns indícios e provas.

Foto: Jorge Cordeiro/GOVBA

A possibilidade está em um estande montado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde é simulada a cena de crime. Nela, as pessoas vão poder ter “um dia de perito”, assim como nos seriados americanos - a exemplo da aclamada 'CSI - Investigação Criminal'. No mesmo espaço são exibidas formas de identificação de corpos, como por arcadas dentárias, e a entomologia forense, forma de determinar a data de morte de uma pessoa através dos insetos presentes em seu cadáver.

“No dia que a pessoa morre, a mosca vai e coloca ovos. Através das coletas das larvas, nós identificamos a data da morte. A gente cria a larva em laboratório e quando a mosca fica adulta, conseguimos identificar a sua espécie e em que fase de desenvolvimento estava”, explica o perito criminal e pesquisador Torricelli Thé.

Foto: Marina Silva/CORREIO

Nos espaços, montados em diferentes pontos do shopping, profissionais de segurança estarão disponíveis para atender a população. Os bombeiros vão exibir os equipamentos de salvamento em terra e no ar, assim como roupas, pranchas e macas. Já a Polícia Civil também trouxe viaturas, armas, munição, coletes à prova de balas e granadas que são usadas para conter multidões. Uma delegacia digital também à disposição da população.

O pequeno Gabriel, 9 anos, ficou impressionado com o tamanho das armas. Acompanhado da mãe, a médica veterinária Daiane Weber, 35, os dois foram conhecer de perto o trabalho da polícia. “Acho bom a gente ficar sabendo do jeito que a polícia trabalha. A gente vê na televisão que a polícia faz isso, aquilo. É interessante saber de perto”, revelou.

“A pessoa pode parar aqui e conversar, saber como acontece uma investigação, desde a queixa até a inclusão do inquérito”, contou a delegada Maritta Souza, titular da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deltur), que fica no estande da polícia civil. O próximo destino da exposição é a cidade de Feira de Santana.