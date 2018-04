Cuba elege novo presidente após 59 anos de era Castro

Miguel Díaz-Canel, de 57 anos, era vice-presidente do país desde 2013

Miguel Diaz-Canel, de 57 anos, é o novo presidente de Cuba. Ele foi o único candidato à vaga ocupada por Raúl Castro, que continua como chefe do Partido Comunista.

No comando do país, Diaz-Canel vai enfrentar uma economia estagnada, infraestrutura decadente, uma administração americana hostil e o desencantamento generalizado com um sistema planejado de maneira central, que não pode fornecer aos funcionários públicos um salário suficiente e proíbe a maior parte das iniciativas privadas.

Díaz-Canel era o vice-presidente do país e ocupava a vaga desde 2013. Em seu lugar, assume Salvador Valdés Mesa, ex-funcionário sindical de 72 anos, que tem ocupado uma série de cargos altos no governo.

A maioria dos cubanos conhece seu vice-presidente como um exímio orador, que inicialmente assumiu um papel tão discreto que era virtualmente inexistente. Até março, Díaz-Canel não havia dito nada ao povo cubano sobre que tipo de presidente seria. Sua declaração de maior duração veio do um vídeo vazado de uma reunião do Partido Comunista, quando ele se comprometeu a fechar alguns meios de comunicação independentes e declarou que algumas embaixadas europeias eram postos avançados de subversão.

Raul Castro

Raúl Castro vai permanecer como primeiro secretário do Partido Comunista, uma posição potencialmente mais poderosa. Considerando que o poder na Cuba comunista é focado há tempos em personalidades, e não em instituições, o poder de influência que Díaz-Canel realmente terá ainda é desconhecido. Muitos observadores olham para seu passado em busca de pistas.