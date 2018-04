Cuba vai eleger 1° presidente após 60 anos de governo dos irmãos Castro

Fidel e Raul Castro estiveram no poder, respectivamente, desde a Revolução Cubana, em 1959

A Assembleia Nacional de Cuba decide nesta quarta-feria (18) o nome do próximo presidente da pequena ilha caribenha que, nas últimas seis décadas, foi governada pelos irmãos Fidel, que morreu aos 90 anos, e Raúl, que prometeu se aposentar aos 86.

O próximo líder do país será o primeiro com outro sobrenome desde a Revolução Cubana, em 1959, liderada por Fidel Castro que destitui do poder o então ditador Fulgencio Batista.

A eleição de hoje representa o fim de uma era, mas há quem opine que, na prática, não haverá mudanças na vida dos 11,5 milhões de cubanos. O Partido Comunista de Cuba (PCC) continua sendo o único, com Raul Castro sendo chefe. Ele vai deixar a presidência do país, mas não o cenário político, de acordo com especialistas. À princípio, o cargo será ocupado pelo atual vice-presidente, Miguel Díaz-Canel, de 57 anos. Ele não usa farda, como os irmãos Castro, mas defende os ideais do PCC, onde atua desde jovem.